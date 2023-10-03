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За сутки из рязанских магазинов изъяли более 600 литров контрафактного алкоголя

За сутки из рязанских магазинов полицейские изъяли более 600 контрафактного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Отмечается, что в одной из торговых точек Михайловского района правоохранители обнаружили 30 литров незаконной алкогольной продукции.

В Московском районе города Рязани из гостиницы изъяли 200 литров.

Продажу еще 150 литров таких спиртных напитков полицейские пресекли в магазине Касимова.

В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч.2 и ч.3 ст. 14.16 КоАП РФ.

Рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются.