За сутки из рязанских магазинов изъяли более 600 литров контрафактного алкоголя
За сутки из рязанских магазинов полицейские изъяли более 600 контрафактного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.
Отмечается, что в одной из торговых точек Михайловского района правоохранители обнаружили 30 литров незаконной алкогольной продукции.
В Московском районе города Рязани из гостиницы изъяли 200 литров.
Продажу еще 150 литров таких спиртных напитков полицейские пресекли в магазине Касимова.
В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч.2 и ч.3 ст. 14.16 КоАП РФ.
Рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются.