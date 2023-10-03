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ВС России отбили атаки восьми групп ВСУ на южно-донецком направлении

Вооруженные силы России пресекли наступление восьми групп пехоты ВСУ на южно-донецком направлении. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова.

По его словам, артиллерия поразила пункт временной дислокации 128-й бригады теробороны у Старомайорского, а также склад боеприпасов и пикап с боевиками 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке.

Кроме того, ударом тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» уничтожено скопление украинских боевиков у села Новодонецкое и севернее села Приютное.

А в ходе контрбатарейной борьбы выведены из строя британо-немецкая гаубица FH70, «Мста-Б», Д-20 и четыре минометных расчета.