ВС РФ уничтожили цеха бронетанкового завода в Харькове, где ремонтировали технику ВСУ

ВС РФ уничтожили цеха бронетанкового завода в Харькове, где ремонтировали технику ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.

Также российские военные поразили РСЗО «Град» и французскую САУ Caezar на Донецком направлении.

В районе Павлограда ВС РФ ликвидировали цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ.

Российские войска на Запорожском направлении уничтожили до 90 боевиков ВСУ, два БТР и три автомобиля, гаубицу «Мста-Б», орудие Д-20, гаубицу М119 производства США.

Также за сутки средства ПВО перехватили два снаряда HIMARS, уничтожены 58 беспилотников ВСУ и украинский ЗРК «Бук».