В Рязанской области за хулиганство осудят молодого человека
В Рязанской области за хулиганство осудят молодого человека. Об этом сообщило региональное управление Следкома.
Инцидент произошел 19 мая около учебного заведения в Спасске-Рязанском.
Пьяный обвиняемый 2005 года рождения высказал угрозы насилия двум студентам, замахнувшись на них ножом. Испугавшись за жизнь, молодые люди сбежали и спрятались в здании учебного заведения.
После этого обвиняемый несколько раз ударил ножом по мотоциклу и автомобилю. Противоправную деятельность пресекли граждане. Мужчину сдали правоохранителям.
Следствие собрали доказательственную базу. Уголовное дело рассмотрит суд.