В Рязанской области за хулиганство осудят молодого человека

В Рязанской области за хулиганство осудят молодого человека. Об этом сообщило региональное управление Следкома.

Инцидент произошел 19 мая около учебного заведения в Спасске-Рязанском.

Пьяный обвиняемый 2005 года рождения высказал угрозы насилия двум студентам, замахнувшись на них ножом. Испугавшись за жизнь, молодые люди сбежали и спрятались в здании учебного заведения.

После этого обвиняемый несколько раз ударил ножом по мотоциклу и автомобилю. Противоправную деятельность пресекли граждане. Мужчину сдали правоохранителям.

Следствие собрали доказательственную базу. Уголовное дело рассмотрит суд.