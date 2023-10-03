В Рязанской области осудят мужчину за взятку

В Рязанской области осудят мужчину за взятку. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Установлено, что с мая 2018 года по март 2022 года обвиняемый, занимая на предприятии должность начальника отдела обеспечения, получил незаконное вознаграждение более 1,2 млн рублей за сотрудничество с определенными юридическими лицами.

Дело передано в суд.

В целях возмещения ущерба, на имущество обвиняемого наложен арест на сумму почти 3 млн рублей.