В Рязанской области нашли барельеф с изображением Христа, которому около тысячи лет

В Рязанской области нашли барельеф с изображением Христа, которому около тысячи лет. Об этом сообщает пресс-служба Рязанской епархии.

Барельеф с изображением Иисуса Христа, датируемый примерно XII веком, нашли на месте разрушенного Храма великомученицы Параскевы Пятницы в Кораблинском районе.

«Нашли барельеф с изображением Господа Иисуса Христа. Его примерная датировка — XII век. Кроме того, были найдены фрагменты белокаменной резьбы», — говорится в сообщении

Все находки будут переданы в епархиальный музей «Древлехранилище».