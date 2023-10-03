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В Рязанской области 7 октября пройдет фестиваль бега «Есенинский пробег 2023»

В Рязанской области 7 октября пройдет фестиваль бега «Есенинский пробег 2023». Об этом сообщили в пресс-службе минспорта.

В субботу, 7 октября, в Рыбном состоится областной фестиваль бега «Есенинский пробег», посвященный 128-й годовщине со дня рождения Сергея Есенина.

Соревнования стартуют на площади Ленина. Участники основного пробега преодолеют дистанцию полумарафона — 21,0975 километра.

Мандатная комиссия сформируется:

  • 6 октября с 12:00 до 20:00 в Рязани на Первомайском проспекте в гостинице «Амакс»;
  • 7 октября с 8:00 до 11:30 в Рыбном на площади Ленина в доме № 9.

Программа соревнований:

  • 9:15 — открытие детских забегов;
  • 9:30-11:00 — детские забеги;
  • 11:15 — награждение детских забегов;
  • 11:45 — торжественное открытие;
  • 12:00 — старт Есенинского пробега;
  • 14:00-15:00 — концерт в Доме культуры села Константиново;
  • 15:00 — награждение участников.

Подробности в Положении.