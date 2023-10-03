В Рязанской области 7 октября пройдет фестиваль бега «Есенинский пробег 2023»
В Рязанской области 7 октября пройдет фестиваль бега «Есенинский пробег 2023». Об этом сообщили в пресс-службе минспорта.
В субботу, 7 октября, в Рыбном состоится областной фестиваль бега «Есенинский пробег», посвященный 128-й годовщине со дня рождения Сергея Есенина.
Соревнования стартуют на площади Ленина. Участники основного пробега преодолеют дистанцию полумарафона — 21,0975 километра.
Мандатная комиссия сформируется:
- 6 октября с 12:00 до 20:00 в Рязани на Первомайском проспекте в гостинице «Амакс»;
- 7 октября с 8:00 до 11:30 в Рыбном на площади Ленина в доме № 9.
Программа соревнований:
- 9:15 — открытие детских забегов;
- 9:30-11:00 — детские забеги;
- 11:15 — награждение детских забегов;
- 11:45 — торжественное открытие;
- 12:00 — старт Есенинского пробега;
- 14:00-15:00 — концерт в Доме культуры села Константиново;
- 15:00 — награждение участников.
Подробности в