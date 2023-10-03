В Рязани задержали объявленного в федеральный розыск 33-летнего сасовца

В Рязани 3 октября полицейские задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Около 13:00 на улице Гоголя правоохранители заметили мужчину, который пытался скрыться от них между домами. Сотрудники подошли к нему и проверили документы.

Выяснилось, что 33-летний уроженец Сасова находится в федеральном розыске за то, что не явился к себе на суд за незаконное приобретение, хранение наркотиков.

Полицейские задержали мужчину, отвезли в отдел. Далее его передадут инициаторам розыска.