В Рязани простились с профессором РГУ Яковом Колкером

В РГУ имени Есенина простились с лингвистом и профессором Яковом Колкером. Церемония состоялась во вторник, 3 октября.

В конференц-зале университета собрались коллеги, ученики, студенты и преподаватели. На прощание пришли около 100 человек.

«Сегодня мы провожаем в последний путь мастера, педагога, учителя. Каждому бы из нас прожить такую жизнь, когда в трудовой книжке одна запись. Более 55 лет этот человек отдал одному университету», — отметил врио ректора РГУ Игорь Мурог.

В своих речах выступающие отмечали переводческий талант Колкера, его вклад в науку и в университет. Пришедшие также вспоминали творческие вечера, которые преподаватель устраивал для студентов.

Выпускники университета рассказывали, что многим из них Яков Колкер стал практически приемным отцом: он всегда помогал мудрым советом, направлял в профессиональном пути. У некоторых даже был на свадьбе уже после выпуска.

Присутствующие студентки старших курсов не сдерживали эмоций. Они вспоминали, каким преподаватель был в их первую встречу. Так, будучи первокурсницами, они считали Якова Колкера грозным гением, побаивались его. Но сейчас вспоминают его с теплотой — профессор оказался понимающим и мудрым.

Напомним, лингвиста Якова Колкера не стало в субботу, 30 сентября. Ему было 84 года.