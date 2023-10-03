В Рязани полицейские задержали мужчину за кражу

В Рязани полицейские задержали мужчину за кражу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

К правоохранителям обратилась 32-летняя жительница областного центра и сообщила о краже магнитолы из машины ВАЗ-2109. Спустя несколько часов с аналогичным заявлением о хищении обратился рязанец.

Оперативники уголовного розыска осмотрели места происшествия — в обоих случаях кража была совершена путем разбития стекла.

В ходе опроса населения, сотрудники полиции узнали, что на улице гражданин предлагал к продаже по заниженной стоимости автомагнитолы.

По приметам «продавца», на которые указали очевидцы, полицейские узнали 37-летнего неработающего местного жителя. Личность рязанца была известна, поскольку ранее его уже судили за кражу и грабеж.

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело.