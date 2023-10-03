В Рязани 4 октября отключат холодную воду на четырех улицах
В Рязани 4 октября отключат холодную воду на нескольких улицах. Об этом сообщает городской «Водоканал».
Ресурса не будет с 9:30 до 20:00 по следующим адресам:
- улица 1-я Прудная, дома № ½, № 4, № 6, № 8, № 10, № 14/10;
- улица Прудный проезд, дома № 4, № 6;
- улица Соколовская, дома № 5а, № 6, № 7, № 8, № 9, № 9а, № 11, № 12/5 (МКУ Техобеспечение), № 13/3, № 14, № 15, № 17, № 18/7 № 19/5, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29;
- улица 1-я Прудная, дома № 4.