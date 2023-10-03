В Москве скончалась сотрудница Института молекулярной генетики РАН

В Москве на 78-м году жизни умерла автор множества научных трудов и патентов, сотрудница Института молекулярной генетики РАН Нэлла Хайдарова. Об этом пишет РЕН ТВ.

Женщина скончалась 3 октября. Ее обнаружили в своей квартире на улице Крылатской. Соседка увидела, что она лежит без сознания и вызвала скорую, которая констатировала смерть.

«Прибывшие на место медики предположили, что смерть наступила около четырех часов утра от острой сердечной недостаточности», — уточнил наш источник.