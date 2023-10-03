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В Кремле прокомментировали идею Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью

В Кремле прокомментировали идею Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью. Предложение главного редактора RT прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он заявил, что Россия пока не выходила из режима отказа от ядерных испытаний.

«В настоящее время мы все-таки не выходили из режима отказа от ядерных испытаний. Этого не было до сих пор, поэтому я не думаю, что сейчас пока возможны такие дискуссии, с официальной точки зрения», — сказал Песков.

Напомним, ранее Симоньян предложила устроить над Сибирью ядерный взрыв.