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В бюджет Рязани на 2023 год дополнительно внесли более одного миллиарда рублей

В бюджет Рязани на 2023 год дополнительно внесли более одного миллиарда рублей. Решение об изменении бюджета приняли во вторник, 2 октября, на заседании гордумы.

Депутат Галина Трушина отметила, что за счет поступивших межбюджетных трансфертов из областного бюджета доходы и расходы бюджета Рязани на 2023 год увеличились на один миллиард 328,6 млн рублей.

На благоустройство общественных территорий выделили 651,2 млн рублей, Кремлевского сквера — 244,7 млн рублей, Лыбедского бульвара — 119,7 млн рублей, Нижнего городского парка первого и второго этапа — 260,3 млн рублей, сквер имени Маргелова — 23,5 млн рублей.

На капремонт сетей наружного освещения выделили 200 млн рублей, на благоустройство дворовых территорий — 185,5 млн рублей, на ремонт дорог — 83 млн рублей, ремонт контактной сети троллейбусов — 70 млн рублей.