«Союзмультфильм» временно отказался от буквы «л» в названии

«Союзмультфильм» решил провести акцию в поддержку детей с логопедическими сложностями. Об этом сообщает пресс-служба киностудии.

Организация отказалась на несколько дней от буквы «л» в названии. С 3 по 8 октября на здании киностудии в Москве (улица Академика Королева) и в соцсетях расположится вывеска «Союзму'ьтфи'ьм».

Студия решилась на такую акцию после того, как заметила, что многим детям трудно выговаривать название мультфильма «Лудлвилль».

Фото: «Союзмультфильм»