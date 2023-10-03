Шойгу рассказал, сколько россиян заключили контракты с Минобороны России

С начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тысяч человек. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.

«Только в сентябре контракт заключили более 50 тысяч граждан», — сказал он.

По его словам, существенный вклад в общее дело вносят все субъекты страны, крупные предприятия, государственные корпорации и российское казачество.

«Ряд регионов сформировал и продолжает комплектовать именные подразделения». — отметил Шойгу.