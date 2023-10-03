Рязанским бойцам СВО предоставят бесплатную землю

Рязанским бойцам, награжденным орденами РФ во время спецоперации, предоставят бесплатную землю. Об этом рассказал Павел Малков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что площадь участков от 400 до 1000 кв м. Использовать землю можно будет для строительства дома, ведения хозяйства или садоводства.

Во вторник, 3 октября на заседании правительства министр труда и соцзащиты Наталья Суворова рассказала, что рязанским семьям участников спецоперации разрешат сохранять статус многодетной семьи даже после их гибели.

На соцподдержку смогут рассчитывать и бойцы СВО, незарегистрированные в Рязанской области, но заключившие контракт в регионе. Законопроект о мерах поддержки участникам СВО чиновники поддержали.