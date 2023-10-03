Рязанский минтранс прокомментировал жалобу рязанцев по незаконченному ремонту тротуара на Московском

Рязанский минтранс ответил на жалобу рязанцев по незаконченному ремонту тротуара на проезде Шабулина.

В ведомстве отметили, что безопасный проход для пешеходов по мосту на проезде Шабулина обеспечен.

«Ориентировочный срок завершения ремонтных работ на путепроводе — 20 октября 2023 года. Работы на объекте ведутся без отклонений от календарного графика производства работ», — говорится в ответе.

В минтрансе также добавили, что реконструкция проезда должна завершится по контракту 1 ноября 2024 года. В данный момент подрядчик выполняет работы по переустройству коммуникаций.

Ранее рязанцы пожаловались на незаконченный ремонт тротуара на Московском.