Рязанцы пожаловались на отсутствие лавочек и урн в сквере за Домом общественных организаций после благоустройства

Рязанцы пожаловались на отсутствие лавочек и урн в сквере за Домом общественных организаций после благоустройства. Об этом написали в Telegram-канале «Рязинформбюро».

"Сквер на Павлова, известный также как сквер Дома общественных организаций (или же Дома офицеров), вроде как облагородили, но никак не дождутся лавочек и урн", — написал автор поста.

Напомним, работы по благоустройству завершили еще 10 сентября.