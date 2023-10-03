Роскомнадзор может заблокировать все VPN-сервисы с 1 марта 2024 года

Роскомнадзор выпустит приказ, согласно которому с 1 марта 2024 года VPN-сервисы во всех магазинах приложений, включая Play Market и AppStore, будут блокироваться в случае предоставления ими доступа к запрещенным ресурсам, сообщил РИА Новости зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

«Отмечу, что особо важно ограничить доступ граждан к продуктам компании Meta, которая признана экстремистской организацией», — заключил Шейкин.

В Совфеде подчеркнули, что приказ по блокировке в большей степени будет касаться запрещенного в России Instagram.