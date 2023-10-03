РИА Новости: более 30 тысяч россиян готовы купить отечественный электромобиль «Атом», не зная его цены

Автокомпания «Кама» получила 36 тысяч предзаказов на отечественный электромобиль «Атом», производство которого начнется в середине 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Точная цена неизвестна, но, по словам гендиректора Игоря Поваразднюка, она будет соответствовать массовому сегменту.

При этом, согласно данным на сайте, стоимость бронирования машины составляла семь тысяч рублей.

Над созданием электромобиля работает команда более чем 700 человек. Он сможет разгоняться до 100 километров в час за семь секунд, запас хода — 500 километров в зависимости от модели.

Машины будут производить на заводе «Москвич».