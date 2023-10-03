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Появились подробности ДТП на Северной окружной

Появились подробности ДТП на Северной окружной. Их опубликовала регионального служба Госавтоинспекции.

Авария случилась во вторник, 2 октября, примерно в 15:25, на Северной окружной дороге, вблизи строения № 5. По предварительной информации, 43-летний местный житель, управляя автомобилем Chevrolet Niva въехал в барьерное ограждение, после чего продолжил движение и столкнулся с автомобилем Lada Largus под управлением 61-летнего жителя Рыбновского района. От удара автомобиль Chevrolet перевернулся.

В результате ДТП водитель Chevrolet получил травмы. Ему оказана медицинская помощь.

Обстоятельства происшествия уточняются. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее появились фото с места ДТП.