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Пентагон заявил о готовности передачи Украине ракет ATACMS после согласия Байдена

Вашингтон готов передать Украине тактические ракеты ATACMS, как только президент США Джо Байден даст на это согласие. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на помощника американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дугласа Буша.

«Мы готовы действовать быстро. Мы будем готовы, когда и в случае если президент решит это сделать», — заявил Буш. По его словам, Пентагон «давно готовился к такому развитию событий».