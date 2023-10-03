Павел Малков потребовал повышать эффективность муниципалитетов

Павел Малков потребовал повышать эффективность муниципалитетов и правительства. Об этом он рассказал на заседании во вторник, 3 октября.

Малков отметил, что повышение эффективности касается не только Рязани и областного правительства, но и абсолютно всех муниципалитетов. Также он рассказал, что важно проводить только конкурсные закупки, если есть такая возможность, тщательнее контролировать сметы.

«Коллеги, очень много неэффективности. Прошу серьезно поработать, посмотреть свои подведы, у каждого района должен быть четкий план по повышению эффективности подведов. У нас в одинаковых подведах где-то один зам, где-то пять, и зарплата в пять раз отличается. Нужна ликвидация ненужных подведов, где-то объединение, где-то развитие тех, которые могли бы намного больше делать», — заявил губернатор Малков, обращаясь к главам муниципальных образований.