Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда

Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда. Об этом сообщило РИА Новости.

За ратификацию документа и принятия заявления о ретроактивном признании юрисдикции Международного уголовного суда проголосовали 60 депутатов, против — 22.

После ратификации документа парламентом его должен подписать президент страны. Он вступит в силу через 60 дней после окончания внтуригосударственных процедур.

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.