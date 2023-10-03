НАТО: альянс начал подготовку к противостоянию с Россией в 2008 году

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на Варшавском форуме по безопасности 3 октября заявил, что страны альянса начали подготовку к противостоянию с Россией и возврат к принципам коллективной обороны против глобального противника за 14 лет до начала СВО — в 2008 году. Об этом пишет ТАСС .

По заявлениям Бауэра, планы НАТО по противодействию России расписаны на 4,5 тысячах страницах.

«Фактически с 2008 года началась работа военных, чтобы сменить наше мышление обратно на принципы коллективной обороны. Это было необходимо в результате поведения России, которая была партнером НАТО в течение более чем 15 лет, но потом случилась Грузия в 2008 году, Украина в 2014 и 2022 годах. Самым большим изменением в НАТО стала подготовка к [противостоянию с] все более агрессивным противником», — заявил он.

НАТО начали менять военную стратегию в 2019 году, создавая детальные военные планы (их утвердили на саммите глав государств и правительств НАТО в июле в Вильнюсе).

«Задача этих планов в том, чтобы мы были готовы. Нам нужно больше боеготовых сил, военных возможностей, запасов вооружений, больше учений», — подчеркнул Бауэр.

Он напомнил, что в 2015—2016 годах НАТО развернула в Прибалтике и Польше четыре батальонных боевых группы, которые подготовлены для быстрого преобразования в бригады. Перед началом СВО альянс создал еще четыре такие группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. В 2022 году НАТО опробовал механизмы преобразования батальонных групп в бригады.

По словам Бауэра, в планы НАТО предусматривают доведение численности вооруженных сил альянса на границах с Россией до 300 тысяч в течение 30 дней «в случае начала конфликта».

«Подготовленные военные планы насчитывают 4,5 тыс. страниц, но это только на бумаге. Теперь вопрос в нашей способности их реализовать в реальности. Теперь мы должны быть уверены, что страны НАТО в действительности выполнят то, что согласовано. Поскольку НАТО — это только командование и контроль, учения и стандартизация, но все войска принадлежат странам-членам», — подчеркнул он.