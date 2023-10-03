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Мошенники обманули рязанца на 1,6 млн кредитных рублей

Мошенники обманули рязанца на 1,6 млн кредитных рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию с заявлением обратился 30-летний местный житель и сообщил, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что злоумышленники пытаются от его имени оформить кредит, а чтобы застраховать себя мужчине необходимо оформить встречный кредит и перевести денежные средства на «безопасный» счет.

Следуя указаниям неизвестного, рязанец несколькими транзакциями перечислил 1 692 000 рублей на продиктованный счет. Только после этого заявитель понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело.