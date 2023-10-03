Минэнерго: Молдавия не отказалась от закупок у «Газпрома», но ждет хорошую цену

Молдавия не отказалась от закупок у «Газпрома». Об этом сообщает молдавское минэнерго.

В ведомстве отметили, что республика не отказалась полностью от идеи закупки газа у «Газпрома», но ждет хорошую цену.

Ранее там заявили, что республика больше не будет закупать природный газ у «Газпрома» «для территории, контролируемой конституционными властями», поскольку ей удалось закупить топливо на европейском рынке, причем по более низкой цене.