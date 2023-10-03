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Малков заявил, что качество дорожных работ в регионе вышло на новый уровень

Малков заявил, что качество дорожных работ в регионе вышло на новый уровень. Об этом он рассказал на заседании правительства.

На заседании выступили главы нескольких районов Рязанской области. Они рассказали о том, какие дорожные работы там проводятся.

Министр транспорта и автомобильных дорог региона Павел Супрун рассказал о том, что в октябре завершатся все основные работы по укладке асфальта, позже продолжится благоустройство отремонтированных участков, которое включает установку дорожных знаков, барьерных ограждений и другое.

Павел Малков отметил, что в этом году, не зря объявленном в регионе годом культуры производства в дорожной сфере, видны серьезные положительные перемены.

«Сейчас совершенно по-другому все выглядит. Место работ огорожено, рабочие, техника выглядят по-другому. Это и есть культура производства, которая сказывается на качестве работ. В целом качество дорожных работ вышло на более высокий уровень», — заявил губернатор.

Он также отметил, что подрядные организации соблюдают сроки, что важно. Но есть организации, которые полностью не приняли новые условия работы в части культуры производства, и это будет учитываться при дальнейшем планировании ремонта автодорог в регионе.