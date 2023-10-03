Малков: к 2035 году планируем поднять долю легкой промышленности в Рязанской области до 50%

Во вторник, 3 октября, прошло заседание комиссии Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП) текстильной и легкой промышленности и Рязанской Ассоциации экономического сотрудничества предприятий (РАЭСП) в АО «Русская кожа».

Губернатор Рязанской области Павел Малков, президенты РСПП Александр Шохин и РАЭСП Александр Жукаев поговорили о стратегии развития легкой и текстильной промышленности России на период до 2030 года, текущей ситуации в кожевенно-обувной промышленности и необходимости повышения эффективности мер господдержки для решения задач технологического суверенитета и безопасности, путях преодоления кадрового дефицита в отрасли. А также трудностях и путях их решения для экспортно-ориентированного предприятия легкой промышленности в условиях санкционных ограничений экспортно-импортных операций на примере АО «Русская кожа» и об инвестиционном климате в обувной отрасли, возможных стимулах создания новых обувных производств и роста действующих.

На заседании комиссии Малков отметил, что в марте они подписали трехстороннее соглашение между РСПП, РАЭСП и правительством, и сейчас ведут активную совместную работу, в том числе и по развитию легкой промышленности.

«В Рязанской области сейчас действует около 160 предприятий легкой промышленности. Очень важно, чтобы они сохраняли устойчивость в современных условиях. У нас продукция высокого качества, хороший спрос на нее как в стране, так и за пределами. „Русская кожа“ сейчас уже бренд международного масштаба, крупнейший производитель натуральной кожи. Благодаря этому наша область в лидерах кожевенного производства по России. К 2035 году планируем поднять долю легкой промышленности до 50%. И очень важную роль сыграют меры господдержки», — поделился Малков.

По словам главы региона, в Рязанской области также предусмотрены меры поддержки: льготные займы регионального фонда развития промышленности, субсидии налоговых льгот в рамках реализации местных проектов, с прошлого года снизили порог капвложений по инвестпроектам, увеличили субсидии на строительство инфраструктуры в инвестпроектах и еще целый ряд мер. Еще одним важным вектором развития для легкой промышленности является вопрос подготовки кадров.

«Мы видим, что промышленная отрасль развивается, несмотря на все проблемы. Сегодня состоялся конструктивный диалог, на котором было высказано много конкретных предложений, что могло бы помочь предприятиям развиваться. Активно работаем и продолжим работать и в подготовке кадров. Это допвозможности в увеличении мощностей», — добавил губернатор.

Президент РСПП Александр Шохин заметил, что в регионе много примеров предприятий, которые реализуют промышленные проекты.

«Сегодняшняя встреча — один из пунктов реализации наших договоренностей по соглашению. Мы сумели увидеть, что делается в регионе для поддержки промышленности, наметили планы на будущее. Показатели роста промышленного производства впечатляют. В Рязанской области реализованы благоприятные условия для развития бизнеса, для реализации инвестиционных проектов. Мы видим, что многие производители легкой промышленности выбрали именно этот регион для открытия производств и развития бизнеса», — отметил Шохин.

Также президент РСПП добавил, что особенность правительства региона заключается в высокой скорости принятия решений в области поддержки бизнеса.

«Это хороший пример и практика, когда создаются не только нормативные условия для развития, но и быстро они воплощаются в жизнь, в том числе через создание площадок для развития производства и инфраструктуры», — заключил Шохин.

Президент РАЭСП Александр Жукаев в дополнение подчеркнул, что диалог между правительством Рязанской области и бизнесом динамично развивается по сравнению с прошлыми годами.