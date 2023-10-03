К 2030 году пригородные поезда Рязань-Москва будут ходить каждые 20 минут

К 2030 году пригородные поезда Рязань-Москва будут ходить каждые 20 минут. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что планируется в несколько раз сократить интервалы движения электричек между столицей и крупными городами страны, такими как Калуга, Тула, Рязань, Тверь, Владимир и другие.

Между регионами уже сегодня совершается почти 75 процентов всех пригородных перевозок России. Однако стоит задача сделать их более совершенными и обеспечить пассажирам комфорт и высокий уровень транспортной мобильности.