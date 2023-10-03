Carlsberg расторг соглашения о праве «Балтики» производить пиво брендов групп

Carlsberg расторг соглашения о праве «Балтики» производить пиво брендов групп. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Мы проинформировали пивоваренные заводы „Балтики“ о том, что расторгли лицензионные соглашения, которые позволяют „Балтике“ производить, продавать всю продукцию Carlsberg Group, включая международные и региональные бренды», — сказано в сообщении.

Среди таких брендов — Tuborg, Carlsberg и Kronenberg.

Отмечается, что данная мера принята в ответ на временную передачу управления «Балтикой» властям России.