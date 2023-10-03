Артемов заявил, что к концу ноября в Рязани заменят около четырех тысяч уличных светильников

Виталий Артемов заявил, что к концу ноября в Рязани заменят 3800 светильников и установят 100 новых. Об этом он рассказал на заседании правительства Рязанской области во вторник, 3 октября.

«Надо проинформировать население — осталось потерпеть совсем чуть-чуть. Качество освещения в городе будет совсем другое, и будет меньше аварий и отказов», — отметил губернатор Павел Малков.

Также исполняющий обязанности мэра Виталий Артемов на заседании гордумы отметил, что на капитальный ремонт систем наружного освещения в городе дополнительно выделили 200 миллионов.