Аркадий Фомин с рабочей поездкой посетил Государственный Совет Республики Крым

Председатель областной Думы Аркадий Фомин во вторник, 2 октября, в рамках рабочей поездки в Республику Крым принял участие в совещании по подготовке проведения заседаний комиссий Совета законодателей по вопросам интеграции новых субъектов Российской Федерации в правовую систему Российской Федерации, по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению. Среди участников — главы законодательных органов Республики Крым, Херсонской, Запорожской областей, ДНР, ЛНР, представители регионов.

Рабочие группы, созданные в крымском парламенте, являются площадками для обсуждения, выработки решений по возникающим у новых регионов вопросам.

Председатель Государственного Совета Республики Владимир Константинов подчеркнул важность сотрудничества российских парламентов, обмена лучшими практиками:

— Сегодня Крым — полноправный субъект Российской Федерации, часть Великой России. Мы понимаем, с какими трудностями сталкивается наша страна и готовы сражаться за неё, делать свой вклад в нашу общую Победу. В новых субъектах люди дольше нас жили в рамках прозападной правовой системы, существенно отличающейся от российской. В связи с этим важно провести интеграцию, в том числе на ментальном уровне. Что касается административной работы, методических консультаций, мы продолжим помогать нашим коллегам. Важно, что новые субъекты занимаются формированием всех систем с чистого листа. Их жители, управленческие команды могут определить наиболее приемлемый для них вариант организации местного самоуправления.

Аркадий Фомин поздравил коллег-парламентариев с избранием и поделился опытом законодательной деятельности, в частности — наработками по преобразованию муниципальных образований:

— Новым регионам предстоит встроиться в правовое поле России, причем сделать это за короткий срок. Сейчас на этих территориях все системы формируются заново, и из множества вариантов жители могут выбрать наилучший, наиболее им подходящий. В прошлом году мы начали создавать муниципальные округа. Хотя этот процесс еще не завершен, уже можно сделать некоторые выводы. Уверен, эта практика, как и другие, может оказаться полезной и в новых регионах. Мы, со своей стороны, готовы консультировать, делиться опытом принятия и реализации законов — оказывать коллегам всестороннюю помощь на этом пути.