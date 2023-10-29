Вучич: участие США в конфликте на Украине ухудшает ситуацию с глобальной безопасностью

Открытое участие Соединенных Штатов в конфликте на Украине ухудшает ситуацию с глобальной безопасностью, но не позволит легко одолеть российскую сторону на полях боевых действий. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на сербского лидера Александра Вучича.

«США полностью, четко и ясно, заняли украинскую сторону в конфликте. Сложилась довольно тяжелая ситуация на Украине», — сказал он.

Политик добавил, что Западу «будет тяжело победить русских».