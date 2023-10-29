ВСУ выпустили 15 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили 15 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства СЦЦК в ДНР.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:00 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 08:50 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 08:55 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 09:00 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 09:05 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении.