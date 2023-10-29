ВСУ обстреляли учебно-воспитательный комплекс в ЛНР во время детского праздника

ВСУ нанесли ракетный удар по учебно-воспитательному комплексу в селе Новочервоное ЛНР. Об этом сообщает администрация района.

Отмечается, что в это время в здании находилось около двадцати детей и их родители. Жертв удалось избежать чудом.

«Во время детского праздника боевики обстреляли Новочервоновский учебно-воспитательный комплекс. После него осталась воронка глубиной около трех метров и диаметром пять метров», — говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет, но строению нанесен значительный урон: выбиты 37 окон и входные двери.