В США заявили, что ВСУ потерпят поражение в ближайшие месяцы

С приближением зимних холодов ВСУ все сложнее противостоять военнослужащим России. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на экс-аналитика ЦРУ Рэя Макговерна. Он отметил, что на фоне этого Украина может потерпеть окончательное поражение.

«Я думаю, что русские могут перейти на другую сторону реки Днепр, как только наступит мороз, а это примерно через месяц уже», — отметил бывший аналитик ЦРУ.

Он добавил, что поражение украинской стороны станет тяжелым ударом для Соединенных Штатов.

По мнению Макговерна, в случае, даже если американский конгресс одобрит новый пакет военной поддержки киевского режима, это не сможет повлиять на положение ВСУ.