В Рязанской области при производстве мясной продукции нашли нарушения

В Рыбновском районе Рязанской области при производстве и реализации мясной продукции нашли нарушения. Об этом сообщает портал «RybnoeNet» со ссылкой на прокуратуру.

Ведомство провело проверку и обнаружило несоблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства.

Кроме того, должностным лицом нарушены правила ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции».

Возбуждено дело об административном правонарушении.