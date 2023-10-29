В Рязанской области при пожаре погиб 54-летний мужчина

Инцидент произошел в Сараевском районе.

В селе Можары Сараевского района произошел пожар. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Инцидент произошел на улице Мичурина в воскресенье, 29 октября, в 4.50. Отмечается, что причины пожара неизвестны.

Дом был электрифицирован, но природный газ не подведен. Отопление в доме — печное. Газовая плита работала от сжиженного газа, балон с которым во время пожара взорвался.

Выяснилось, что в доме жил 54-летний мужчина. Спасти его не удалось.

Пожар тушили два расчета и четыре человека личного состава.