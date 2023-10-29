В Рязани восстановили контактную сеть троллейбусов в районе поворота на Дягилево
Ремонтные работы закончили в воскресенье, 29 октября.
В Рязани восстановили контактную сеть троллейбусов в районе поворота на Дягилево. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе мэрии.
В ведомстве отметили, что ремонтные работы закончили в 01:30 в воскресенье, 29 октября. Троллейбус № 1 снова начал курсировать по своему маршруту.
Также в мэрии добавили, что сейчас идет плановый ремонт контактной сети в районе остановки «Элеватор».
Напомним, возле Дягилевского поста ДПС военная техника зацепила провода. Из-за обрыва контактной сети троллейбусы № 1 изменили маршрут.
Фото: «Рязинформбюро»