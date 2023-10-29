В Рязани восстановили контактную сеть троллейбусов в районе поворота на Дягилево

Ремонтные работы закончили в воскресенье, 29 октября.

В Рязани восстановили контактную сеть троллейбусов в районе поворота на Дягилево. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе мэрии.

В ведомстве отметили, что ремонтные работы закончили в 01:30 в воскресенье, 29 октября. Троллейбус № 1 снова начал курсировать по своему маршруту.

Также в мэрии добавили, что сейчас идет плановый ремонт контактной сети в районе остановки «Элеватор».

Напомним, возле Дягилевского поста ДПС военная техника зацепила провода. Из-за обрыва контактной сети троллейбусы № 1 изменили маршрут.

Фото: «Рязинформбюро»