В Омской области нашли убитыми мать и дочь

В деревне Сягаевка Омской области нашли тела матери и дочери. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

Трупы обнаружила соседка, когда зашла в гости, но обнаружила, что входная дверь в дом не была заперта.

«Тело окровавленной 66-летней женщины было завернуто в плед и лежало на кровати на веранде дома. Труп 87-летней матери женщины находился в кровати в одной из комнат дома», — рассказал собеседник.

Правоохранители нашли в доме окровавленную перчатку. На голове 66-летней убитой женщины обнаружили колото-резаную рану, у второй на лице и шее нашли ссадины и повреждения.

Убийцу разыскивают.