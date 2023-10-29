В Омской области нашли убитыми мать и дочь
В деревне Сягаевка Омской области нашли тела матери и дочери. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.
Трупы обнаружила соседка, когда зашла в гости, но обнаружила, что входная дверь в дом не была заперта.
«Тело окровавленной 66-летней женщины было завернуто в плед и лежало на кровати на веранде дома. Труп 87-летней матери женщины находился в кровати в одной из комнат дома», — рассказал собеседник.
Правоохранители нашли в доме окровавленную перчатку. На голове 66-летней убитой женщины обнаружили колото-резаную рану, у второй на лице и шее нашли ссадины и повреждения.
Убийцу разыскивают.