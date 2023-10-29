В Крыму при обрушении балкона погибли два человека

В Крыму обрушился балкон. Об этом сообщили в Telegram-канале «Следком Крыма и Севастополя».

Инцидент произошел на шестом этаже многоквартирного дома в городе Щелкино Ленинского района.

По предварительным данным, жильцы решили застелить балкон плиткой. Мужчина срезал пожарную лестницу, соединяющую балконы, после чего произошло обрушение. Уточняется, что ремонт не был согласован с необходимыми службами.

В результате погибли находящиеся на балконе 44-летняя женщина и 55-летний мужчина. Еще одна женщина успела зацепиться при падении за арматуру. Она получила травмы и находится в больнице.

Проводится проверка.