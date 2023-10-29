В центре Рязани полиция обратилась к жителям через громкоговоритель

В центре Рязани полиция обратилась к жителям через громкоговоритель. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники предупредили жителей о соблюдении ПДД.

Также инспекторы ДПС обратились к автомобилистам и рекомендовали им снижать скорость перед пешеходным переходом, а во время движения соблюдать дистанцию и скоростной режим.

В Госавтоинспекции напомнили, что штраф за нарушение правил перехода дороги для пешехода составляет 500 рублей, а для водителя, не пропустившего пешехода, до 2500 рублей.

Видео: Telegram-канал «Госавтоинспекция Рязанской области»