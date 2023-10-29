В аэропорте Махачкалы несколько тысяч местных жителей устроили беспорядки

Беспорядки проходят у аэропорта Махачкалы с участием нескольких тысяч человек. Об этом сообщают « Известия ». Участники пришли с антиизраильскими плакатами и скандируют лозунги в поддержку Палестины.

В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала.

Правоохранители пытаются успокоить митингующих. Однако те продолжают совершать противозаконные действия: перекрывают дороги и раскачивают автомобили.

Отмечается, что люди прорвались на взлетно-посадочную полосу и окружили самолет.

Как сообщает BAZA, аэропорт закрыли, на территорию прибыл спецназ.