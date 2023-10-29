В аэропорте Махачкалы несколько тысяч местных жителей устроили беспорядки
Беспорядки проходят у аэропорта Махачкалы с участием нескольких тысяч человек. Об этом сообщают «
В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала.
Правоохранители пытаются успокоить митингующих. Однако те продолжают совершать противозаконные действия: перекрывают дороги и раскачивают автомобили.
Отмечается, что люди прорвались на взлетно-посадочную полосу и окружили самолет.
Как сообщает BAZA, аэропорт закрыли, на территорию прибыл спецназ.