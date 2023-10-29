Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 29
Пнд, 30
Втр, 31
11°
ЦБ USD 93.22 -0.34 28/10
ЦБ EUR 98.35 -0.39 28/10
Нал. USD 93.33 / 94.2 28/10 07:00
Нал. EUR 93.33 / 94.2 28/10 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Девелопер Артем Феоктистов о секретах успеха, экзотических инструмента...
О личной истории успеха и важных тонкостях выбора надеж...
27 октября 15:00
1 618
Песочное лобби. Как коломенские бизнесмены наплевали на решение рязанс...
Скандал вокруг добычи песка на землях рядом с рязанским...
13 октября 12:25
10 027
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
16 378
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 октября 12:24
14 295
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Опубликован прогноз погоды в Рязанской области на 30 октября
Будут небольшие осадки.

Опубликован прогноз погоды в Рязанской области на понедельник, 30 октября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В области будет облачно. Ночью местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег, снег). Ночью и утром местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Днем небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха ночью -3, +2 градуса, днем +2, +7 градусов.

Ветер западной четверти, с переходом на южный, 5-10 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.