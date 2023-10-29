Опубликован прогноз погоды в Рязанской области на 30 октября

Будут небольшие осадки.

Опубликован прогноз погоды в Рязанской области на понедельник, 30 октября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В области будет облачно. Ночью местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег, снег). Ночью и утром местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Днем небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха ночью -3, +2 градуса, днем +2, +7 градусов.

Ветер западной четверти, с переходом на южный, 5-10 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.