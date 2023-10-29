Алаудинов: военные ВСУ стали чаще сдаваться в плен

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что военные ВСУ стали чаще сдаваться в плен. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Действительно, на всех направлениях, надо отметить, что в последнее время очень много пленных. Уже, наверное, все видят, что через день-два, максимум три, обязательно у нас бывают новые пленные», — рассказал Алаудинов.

Он подчеркнул, что военные ВСУ несут колоссальные потери, а качество их личного состава становится хуже.

«За счет этого они несут очень большие потери и, естественно, принимают чаще решение сдаваться в плен», — подытожил Алаудинов.

Ранее Шойгу заявил, что за последний месяц в плен сдались много солдат ВСУ.