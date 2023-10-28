В рязанской школе № 1 во время ремонта обнаружили дополнительные помещения под землей

Это фактически еще один этаж. Рассматриваются варианты использования помещений для хранения инвентаря или для размещения музея.

В бывшем здании педагогического колледжа, переданного школе № 1 имени В. П. Екимецкой, продолжается ремонт. В ходе реконструкции подрядной организации пришлось выполнять дополнительный объем работ, так как во время укрепления фундамента обнаружили дополнительные помещения под землей, сообщает пресс-служба рязанской мэрии.

Это фактически еще один этаж. Рассматриваются варианты использования помещений для хранения инвентаря или для размещения музея.