В Рязани во время пожара спасли двух человек, пострадал 31-летний мужчина

В Рязани во время пожара спасли двух человек, одного из них госпитализировали. Пострадавший — мужчина 1992 года рождения. Эвакуировано 15 человек, в том числе ребенок.

В Рязани во время пожара спасли двух человек, одного из них госпитализировали. Пострадавший — мужчина 1992 года рождения. Эвакуировано 15 человек, в том числе ребенок, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в субботу, 28 октября, в 1:02. Загорелся пятиэтажный дом, огонь охватил комнату.

Площадь пожара составила 16 кв. м. На место выезжали пять автомобилей, 18 человек.