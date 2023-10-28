В Рязани ветеран войны Бася Митрофанова отметила столетие

Имениннице передали подарки от администрации и праздничный торт.

Ветеран Великой Отечественной войны Бася Ароновна Митрофанова отметила столетний юбилей. Женщину поздравила замглавы администрации Рязани Лариса Крохалева, сообщается на сайте рязанской мэрии.

Бася Митрофанова родилась в 1923 года в Белоруссии, в 1941 году окончила школу, была эвакуирована в Узбекистан. Закончила курсы кочегаров, ее призвали на фронт. В составе паровозной бригады прошла всю войну. Награждена медалью «За победу над Германией».

В конце войны вышла замуж, в 1945 году родила старшую дочь, в составе паровозной бригады отправилась в Японию. После войны родила еще двоих детей. После демобилизации семья переехала в Белоруссию, а потом в Донецкую область.

Бася Ароновна получила высшее образование, работала юристом. В 1978 году переехала к дочери в Магадан. В 2021 году семья переехала в Рязань.

Имениннице передали подарки от администрации и праздничный торт.